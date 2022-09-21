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2 часа назад

Новости автомира: сколько АвтоВАЗу нужно денег, чтобы разработать "автомат"

Российская Газета

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в ходе совещания в Совете Федерации о развитии автомобильной промышленности рассказал о том, что разработка АКПП обойдется примерно в 30 млрд рублей, еще 10 млрд рублей необходимо для новой механической коробки передач, еще 20 млрд рублей для создания полного привода для автомобилей.

Сколько АвтоВАЗу нужно денег для разработки "автомата"
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Ранее, напомним, "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ ищет поставщика автоматической коробки передач. Компания ведет переговоры с тремя потенциальными поставщиками автоматических коробок передач из Китая. При этом Lada выбирает не только между изготовителями, но и между типами трансмиссий.

Китайские АКП планируют устанавливать на все модели Lada за исключением внедорожников семейства Niva. Возврат к японским вариаторам и "автоматам" Jatco не рассматривается. АвтоВАЗ через три года должен выйти на производство 60% автомобилей с АКП.

Автоновости,Lada,Максим Соколов,Совет Федерации,Автоваз,
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