Сколько АвтоВАЗу нужно денег для разработки "автомата"

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в ходе совещания в Совете Федерации о развитии автомобильной промышленности рассказал о том, что разработка АКПП обойдется примерно в 30 млрд рублей, еще 10 млрд рублей необходимо для новой механической коробки передач, еще 20 млрд рублей для создания полного привода для автомобилей.

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Ранее, напомним, "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ ищет поставщика автоматической коробки передач. Компания ведет переговоры с тремя потенциальными поставщиками автоматических коробок передач из Китая. При этом Lada выбирает не только между изготовителями, но и между типами трансмиссий.