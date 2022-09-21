Сколько АвтоВАЗу нужно денег для разработки "автомата"

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в ходе совещания в Совете Федерации о развитии автомобильной промышленности рассказал о том, что разработка АКПП обойдется примерно в 30 млрд рублей, еще 10 млрд рублей необходимо для новой механической коробки передач, еще 20 млрд рублей для создания полного привода для автомобилей.
Ранее, напомним, "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ ищет поставщика автоматической коробки передач. Компания ведет переговоры с тремя потенциальными поставщиками автоматических коробок передач из Китая. При этом Lada выбирает не только между изготовителями, но и между типами трансмиссий.
Китайские АКП планируют устанавливать на все модели Lada за исключением внедорожников семейства Niva. Возврат к японским вариаторам и "автоматам" Jatco не рассматривается. АвтоВАЗ через три года должен выйти на производство 60% автомобилей с АКП.