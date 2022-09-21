Volkswagen обновил хэтчбек Polo

В Бразилии дебютировал рестайлинговый хэтчбек Volkswagen Polo для местного рынка. Обновленная пятидверка внешне напоминает европейскую версию, но в деталях заметно от нее отличается. Уже в базовой комплектации Polo оснащен светодиодными фарами, что является уникальным предложением в сегменте. Также ему доступны цифровая приборная панель, климат-контроль и мультимедийная система VW Play.

Обновленный Polo — единственная модель в сегменте, которая уже «в базе» оснащена светодиодными фарами. Они ярче обычных в полтора раза и «бьют» больше чем на 130 метров. Несмотря на сходство с европейским «Поло», бразильский хэтчбек в деталях заметно отличается. Например, у него нет светящейся перемычки между передней оптикой, а фонари и вовсе имеют другую форму.

Volkswagen

Volkswagen

Внутри обновлены материалы отделки и текстуры поверхностей. Для Polo доступны цифровая «приборка» диагональю 8 либо 10,25 дюйма, беспроводная зарядка, порты USB-C. Сиденья — почти как в Polo GTS.

Медиасистема VW Play отныне включает приложение для интернет-радио и специальные настройки для мойки, а также дает доступ к данным об автомобиле через смартфон. Стандартными для модели стали четыре подушки безопасности и система предотвращения повторных столкновений.

В гамме двигателей — «атмосферник» 1.0 MPI и турбомотор такого же объема. Младший агрегат выдает 84 лошадиные силы и 101 Нм крутящего момента и сочетается с пятиступенчатой «механикой». Старший располагает 116 силами и 165 Нм и, помимо «механики», может работать в паре с шестидиапазонным автоматом.

Volkswagen

Volkswagen