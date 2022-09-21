Преемник XC90 станет «самой безопасной» моделью Volvo

Компания Volvo рассказала о преемнике кроссовера XC90 — электрокаре EX90. Он будет стандартно оснащаться лидаром и, по всей видимости, станет самой безопасной моделью шведской марки. Вседорожник сможет с 250 метров определять пешеходов, а также следить за состоянием водителя и даже самостоятельно останавливаться, если тот потеряет сознание. Премьера электрокара Volvo EX90 запланирована на 9 ноября.

Фото: Концепт Volvo Recharge© Volvo Концепт Volvo Recharge© Volvo

Преемника Volvo XC90 представят 9 ноября. Это будет электрический кроссовер EX90, который, по словам компании, претендует на звание самой безопасной модели шведской марки. Один только встроенный в машину лидар позволит снизить количество серьезных аварий на 20 процентов, плюс на девять процентов сократит вероятность любого, даже самого мелкого ДТП.

Бортовая электроника EX90 будет получить данные от набора датчиков. Помимо лидара Luminar, в него войдут восемь камер, пять радаров и 16 ультразвуковых сенсоров. Активный дальномер будет отвечать за построение детализированной карты местности в реальном времени. Его точность настолько высока, что с расстояния 250 метров можно определить позу человека, а со 120 метров ночью «увидеть» на дороге шину.

Присматривать электроника будет и за водителем. Volvo научила её следить за глазами человека, определять, когда тот отвлёкся, устал или вот-вот заснет. Обнаружив расхождения в поведенческих паттернах, система сначала включит предупреждающие сигналы. Их громкость будет нарастать по мере приближения к определенной критической точке. Если же водитель никак не отреагирует, то машина сама остановится и свяжется с экстренными службами.