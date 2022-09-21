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1 час назад

Продажи Nissan Z с автоматом приостановлены

Motor.ru

Компания Nissan столкнулась с серьезной проблемой у ряда моделей, оснащенных автоматической коробки передач Jatco, – она устанавливается на Titan и Frontier, а также спорткар Z. Автомобили с автоматом могут непроизвольно начать движение в режиме паркинга. В результате автопроизводитель разослал американским дилерам предупреждение о временном запрете на продажу перечисленных машин и приостановил их отгрузку.

Продажи Nissan Z с автоматом приостановлены
Фото: NissanNissan

Днем ранее Nissan объявил об отзыве Frontier и Titan 2022 и 2023 модельных годов по той же причине – ремонт потребовался более 200 тысячам машин. Дефект был выявлен на заводе в Кантоне, штат Миссисипи, в ходе испытаний: тогда было установлено, что проблеме подвержены 11 из 83 протестированных автомобилей. Теперь же выяснилось, что откатиться на парковке может и спорткар Nissan Z, который в свою очередь выпускается на предприятии Tochigi в Японии.

Motor1.com сообщает, что в компании затрудняются назвать дату возобновления отгрузок и продаж автомобилей. Это связано с тем, что автопроизводитель пока не нашел решение проблемы откатывания. Также неизвестно, какой процент автомобилей Nissan Z имеет тот же дефект.

Между тем, Nissan Z попал в список претендентов на звание лучшего легкового автомобиля в Америке (North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY)). Компанию ему в этой номинации составляют Acura Integra и Toyota GR Corolla.

Автоновости,Acura Integra,Nissan,Toyota,
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