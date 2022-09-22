Анонсирован флагманский кроссовер Volvo EX90: преемник XC90 дебютирует в ноябре

«Этот автомобиль ознаменует начало новой эры – для безопасности и для нашей компании», — Volvo.

Известный своими безопасными моделями автомобилей бренд Volvo опубликовал дату презентации нового электрического флагмана – внедорожника Volvo EX90. Как стало известно «Max-Cars», инженеры компании намерены показать пример высокого уровня безопасности в области электромобилей. Ведь даже смена силового агрегата не влияет на основную стратегию автокомпании. Volvo стремится сделать так, чтобы никто в автомобилях компании не погибал в ДТП по всему миру.

Для этой цели создаются не только технические решения, но и программные. Пока технические детали Volvo EX90 неизвестны, их расскажут 9 ноября 2022 года, но некоторые ньансы уже раскрыты. Так, кроссовер получит лидар для контроля ситуации на дороге. Он войдет уже в базовую комплектацию. Только за счет этой системы инженеры заявляют о снижении количества аварий на 20%.

Также в салоне будет работать система, контролирующая состояние водителя. Если она заметит чрезмерную усталость или то, что водитель вообще уснул за рулем, она примет меры. Вплоть до того, что заберет управление на себя и аккуратно остановит машину на обочине. И это только те возможности, которые раскрыты до презентации. Остальные технические и технологические решение должны стать известными в ноябре.