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38 минут назад

Парад из 707 родстеров Mazda MX-5 установил рекорд Гиннесса

Motor.ru

Итальянское подразделение Mazda сообщило о рекорде Гиннесса, установленном на параде спорткаров на автодроме в Модене. В нем приняли участие сразу 707 Mazda MX-5, съехавшиеся со всех уголков Европы. В их числе — все четыре поколения «двухдверки», стоковые и модифицированные версии во всевозможных цветах кузова и комплектациях. Кроме этого, на параде дебютировал концепт NM, подготовленный на базе MX-5 первой генерации ателье Gorgona Cars.

Парад из 707 родстеров Mazda MX-5 установил рекорд Гиннесса
Фото: CarscoopsCarscoops

На параде в Модене присутствовал представитель Книги рекордов Гиннесса, который считал прибывающие автомобили. Вечером он объявил о рекорде — 707 собранных в одном месте Mazda MX-5. Предыдущий рекорд был установлен в Нидерландах еще в 2013 году, когда в мероприятии приняли участие владельцы 683 японских родстеров. Таким образом, парад в Италии оказался на 24 MX-5 впереди.

Среди приглашенных зрителей был инженер Нобухиро Ямамото, отвечавший за разработку поколений NC и ND. Также присутствовала Элиза Артиоли — внучка Романо Артиоли, фаната японских родстеров и бывшего владельца Lotus и Bugatti.

Что касается концептуального NM concept, доработанного Gorgona Cars, то он базируется на MX-5 еще первой генерации NA. Мастера ателье превратили его в одноместную баркетту с обтекателем за водительским сиденьем и пересадили ему двигатель и трансмиссию от MX-5 ND. Также концепт получил регулируемую подвеску, задний диффузор, сплиттер спереди и новые зеркала заднего вида.

Ранее эксперты портала HotCars перечислили японские автомобили, которые будут служить вечно. Внедорожников, пикапов или кроссоверов в рейтинге не оказалось, зато в выборку включили сразу три культовых седана, кросс-универсал и спорткар.

Автоновости,Mazda MX-5,Lotus ,Bugatti,Mazda,
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