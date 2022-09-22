Законопроект о движении автомобилей у госграниц РФ принят в первом чтении

Государственная дума приняла в первом чтении поправки к законопроекту, регулирующему движение автотранспорта у российских государственных границ. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Проект дает правительству право принимать решения об изменении организации движения автомобильного транспорта на участках дорог возле пропускных пунктов. В том числе в документе прописана возможность введения электронных очередей, призванных разгрузить дороги.
В случае окончательного принятия законопроекта право изменять порядок движения у государственных границ Российской Федерации будет принадлежать правительству. Электронные очереди же позволят «разгрузить дороги вблизи пунктов пропуска и упорядочить движение транспорта, в том числе грузового». Каким образом будут организованы очереди, пока неясно.
На сайте Госдумы отмечается, что законопроект был разработан в рамках плана по поддержке экономики РФ на фоне введенных западом санкций. Они изменили условия поставок товаров в страну, из-за чего на границах сложились непростые ситуации. В таких условиях «нерегулируемая очередность» на подъезде к контрольно-пропускным пунктам замедляет торговлю через границу, отмечали власти.
Сообщалось, что первым пунктом, на котором заработают новые правила, может стать востребованный КПП «Забайкальск» на границе с Китаем, но официального подтверждения этому нет.
С 1 октября 2022 года российские водители смогут предъявлять сотрудникам ГИБДД электронные права. Удостоверение можно будет показывать в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Такую возможность вводят в тестовом режиме, но до конца года планируется доработать перевод документа в цифровой вид.