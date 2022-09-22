JAC представила новый электрический кроссовер Sehol Aipao S

Китайская компания JAC представила новый кроссовер Sehol Aipao S. Об этом сообщает «Авторевю».

Фото: JAC JAC

Длина новинки составляет 4605 мм. У автомобиля узкие светодиодные фары, накладки на колесные арки из черного пластика, широкий спойлер на задней двери. Установлены 18-дюймовые колеса со сниженным аэродинамическим сопротивлением.

В салоне установлены два экрана (по 12,3 дюйма каждый) и сенсорный пульт климат-контроля, который закреплен на центральном тоннеле.

Автомобиль оснащается электрической силовой установкой мощностью 218 л.с. Тяговая батарея расположена под полом. Полной емкости 84 кВт.ч должно хватить на 605 км. Максимальная скорость — 160 км/ч, а время разгона до «сотни» — 8,0 с.