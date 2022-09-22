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2 часа назад

Новости автомира: Suzuki готовит новый кроссовер дешевле Grand Vitara

Российская Газета

Suzuki Grand Vitara в формате кроссовера дебютировала летом этого года, а в январе следующего Maruti Suzuki планирует представить ещё одну новинку - кросс-купе, который в индийских СМИ фигурирует как Baleno Cross.

Suzuki готовит новый кроссовер дешевле Grand Vitara
Фото: www.rushlane.comwww.rushlane.com

Если Grand Vitara создавалась в тесном сотрудничестве с Toyota, то в случае с кросс-купе на базе "Балено" компания решила обойтись собственными силами. Платформа у новинки та же, что и у Baleno - Heartect собственной разработки (Swift, Ignis, Dzire, XL6, Celerio и другие). Дизайн передней части, несмотря на обилие камуфляжной плёнки без затейливых узоров, чётко просматривается: максимально соблюдена стилистика "Гранд Витары" с узкими ДХО и секцией фар под ними, трапециевидная решётка. У новинки будут квадратные колёсные арки, на крыше - небольшие рейлинги, на крышке багажника - спойлер.

Издание Rushlane, опубликовавшее фото будущее новинки, пишет, что она может получить турбированный литровый BoosterJet от Baleno RS, где он выдавал 100 л.с. и 150 Нм. Не исключён вариант появления "мягкого" гибрида.

Премьера нового кросс-купе состоится в январе в рамках выставки Auto Expo 2023.

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