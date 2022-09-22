Suzuki готовит новый кроссовер дешевле Grand Vitara

Suzuki Grand Vitara в формате кроссовера дебютировала летом этого года, а в январе следующего Maruti Suzuki планирует представить ещё одну новинку - кросс-купе, который в индийских СМИ фигурирует как Baleno Cross.

Если Grand Vitara создавалась в тесном сотрудничестве с Toyota, то в случае с кросс-купе на базе "Балено" компания решила обойтись собственными силами. Платформа у новинки та же, что и у Baleno - Heartect собственной разработки (Swift, Ignis, Dzire, XL6, Celerio и другие). Дизайн передней части, несмотря на обилие камуфляжной плёнки без затейливых узоров, чётко просматривается: максимально соблюдена стилистика "Гранд Витары" с узкими ДХО и секцией фар под ними, трапециевидная решётка. У новинки будут квадратные колёсные арки, на крыше - небольшие рейлинги, на крышке багажника - спойлер.