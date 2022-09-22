Россияне везут немецкие автомашины из Японии

Дефицит автомобилей и их высокая цена внутри России привели к тому, что транспорт всех марок гонят со всех стран.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

«Даже частники привозят себе машину в личное пользование за 2,5-3 млн рублей и ради любопытства вывешивают объявление о продаже за 4 млн. И быстро продают. Тут хочешь не хочешь, а станешь перекупом», — говорит автоэксперт Кирилл Чернов.

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Россияне активно везут автомобили в РФ из Азии, Европы и Америки, активно пользуясь транзитными странами. Как стало известно «Max-Cars», даже сложная схема импорта на физическое лицо получается выгоднее, чем покупка такой же машины внутри страны. Даже те, кто не планировал перепродавать машину, в итоге становятся перекупом из-за скорости продажи и размера выгоды.

Одна из схем ввоза через Казахстан в сентябре 2022 года уже перестала работать. Физлица указывали цену в два раза ниже фактической, что позволяло экономить на растаможке. Теперь на таможне требуют декларацию, которая подтверждает указанную стоимость. Как отметил Антон Шапарин, вице-президент Национального автосоюза, иногда стоимость машин снижают даже в 5-6 раз. В основном это касается премиальных моделей. Но теперь это сделать будет невозможно.

Но автоэксперт Кирилл Чернов отметил, что введение новых правил запоздало. Из Казахстана просто везти нечего, все уже скупили. Для транзита страна не интересна, в итоге ввоз оттуда сокращается. Альтернативой сегодня становится Грузия, куда можно привезти даже премиальные модели, которые под санкциями в РФ. Да, по схеме надо ставить на учет на гражданина Грузии, но это все решается посредниками.

Из Европы везти напрямую тоже не получится из-за санкций. Приходится заниматься единичными экземплярами, которые гоняют перегонщики. Вторая проблема – деньги. Их надо перевозить наличными с ограничением 10 тысяч евро на человека. Это решают поездками компанией, каждый человек провозит лимит. Но есть еще бабушки, которые в Белоруссии раньше возили сигареты и топливо. А теперь еще и деньги перевозят.

Перегонщики в сентябре 2022 года тоже могут стать иностранцами, потому что граждан РФ не пускают в некоторые европейские страны. Но все равно теперь импорт идет через Грузию, поэтому и купленные в Европе машины оформляют на грузин.

Ситуация с Японией еще интереснее. Недавно основной импорт приходился на японские модели. Но теперь активно пользуются спросом и европейские машины с правым рулем. Ведь гибридная Toyota стоит столько же, сколько BMW 3 Series. Конечно, люди отдают предпочтение второму. Как отмечают перегонщики, из Японии активно везут Volkswagen Golf, другие модели BMW и Audi. И иные европейские бренды.