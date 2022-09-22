Akharin Khabar: Россия и Иран объединят усилия по выпуску автомобилей

Иранское информационное агентство Akharin Khabar с оптимизмом пишет о планах сотрудничества России с Тегераном в области автомобилестроения.

Фото: Пресс-служба SAIPA Пресс-служба SAIPA

Иранский эксперт Амирхасан Какаи рассказал местному агентству Akharin Khabar, что сотрудничество России и Ирана в автомобильной сфере может быть многоуровневым и включать как обмен технологиями, так и расширение рынков сбыта, а также двусторонние инвестиции.

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По словам специалиста, отправной точкой сотрудничества может стать проект Logan-90. Речь идет о производстве модернизированного варианта Renault Logan первого поколения. Дореформенный вариант под названием Renault Tondar L90 выпускался в Иране с 2007 по 2019 год вплоть до ужесточения санкционного режима США в отношении Тегерана. Второй по величине автопроизводитель Ирана, компания SAIPA, планирует теперь собирать усовершенствованный автомобиль на широко представленной в России французской платформе B0 с большим объемом импортозамещенных компонентов.

Как ранее писала "РГ", иранские коллеги планирует получать из России вазовские двигатели объемом 1,6 и 1,8 л.с. В качестве же трансмиссии планируется использовать 5-ступенчатую коробку передач SAIPA 5F18, которая является адаптированной версией "механики" Renault JHQ и используется в иранском автомобиле SAIPA Shahin. Предполагалось, что SAIPA Tondar нового поколения будут поставляться в том числе и на российский рынок.

Также, как рассказал Какаи, у иранских производителей имеется возможность экспортировать свою продукцию в Россию и решить проблему дефицита некоторых запчастей и софта, возникшего на российском рынке из-за западных санкций. Однако, по словам эксперта, иранские производители часто не имеют финансовых возможностей заказывать качественные комплектующие. И в этом может посодействовать российская сторона, профинансировав такие сделки.

"Иранские производители в итоге получат прибыль и повысят качество продукции", - заявил в этой связи Akharin Khabar бывший президент автомобильной группы SAIPA Саид Мадани.

Отметим также, что иранская компания Iran Khodro Diesel планирует в ближайшее месяцы начать продавать в России магистральный тягач Ataman, представляющий из себя перелицованную версию Mercedes-Benz Actros первого поколения. Кабины для этого грузовика иранцы импортирует с китайского предприятия BFDA, принадлежащего государственной автомобилестроительной марке Foton. В ближайшем будущем такой тягач должен пройти российскую сертификацию.