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1 час назад

Новости автомира: в Госдуме заявили о восстановлении российского автопрома

Motor.ruиещё 1

Российская автомобильная промышленности начала восстанавливаться после резкого спада, заявил в беседе с РИА «Новости» глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. По его словам, ситуация складывается лучше, чем ожидалось летом. По данным «Росстата», в июле автопром обвалился в годовом выражении на 80,6 процента, до 19,4 тысячи машин, однако по сравнению с застойным июнем объемы производства выросли на 44,5 процента.

В Госдуме заявили о восстановлении российского автопрома
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

По словам Топилина, автомобильная промышленность России, просевшая из-за ухода западных брендов и нехватки комплектующих, перешла к восстановлению.

«Настроение в то время у всех нас было тревожное, имелись опасения, что будут серьезные сбои в поставках различной продукции, что сильно просядут многие отрасли. Ан нет, справились», — сказал глава комитета.

Он отметил быстрые темпы импортозамещения и активные поиски новых партнеров внутри страны и в дружественных странах. Благодаря китайским партнером стал возможным запуск новых производств: к примеру, в Липецке, на заводе «Моторинвест», скоро будут собирать электрокары Evolute; новые автомобили начнут выпускать на заводе в «Алабуге».

«Первые шоки» от введенных против России санкций уже позади, отметил Топилин, но вопросов, касающихся производств, все еще остается много.

В ближайшем будущем в России должны появиться несколько новых отечественных марок автомобилей. Это Evolute, которая будет продавать перелицованные электрокары китайской Dongfeng, бренд Sollers от владеющей УАЗом компании «Соллерс Авто», а также возрожденный «Москвич». Также в планах остается выпуск электрокаров «Кама» и Zetta: информацию о закрытии проекта «Зетты» в августе опроверг Минпромторг.

Автоновости,УАЗ,Максим Топилин,Соллерс Авто,Минпромторг,Госдума,Росстат,
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