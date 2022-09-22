В Госдуме заявили о восстановлении российского автопрома

Российская автомобильная промышленности начала восстанавливаться после резкого спада, заявил в беседе с РИА «Новости» глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. По его словам, ситуация складывается лучше, чем ожидалось летом. По данным «Росстата», в июле автопром обвалился в годовом выражении на 80,6 процента, до 19,4 тысячи машин, однако по сравнению с застойным июнем объемы производства выросли на 44,5 процента.

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По словам Топилина, автомобильная промышленность России, просевшая из-за ухода западных брендов и нехватки комплектующих, перешла к восстановлению.

«Настроение в то время у всех нас было тревожное, имелись опасения, что будут серьезные сбои в поставках различной продукции, что сильно просядут многие отрасли. Ан нет, справились», — сказал глава комитета.

Он отметил быстрые темпы импортозамещения и активные поиски новых партнеров внутри страны и в дружественных странах. Благодаря китайским партнером стал возможным запуск новых производств: к примеру, в Липецке, на заводе «Моторинвест», скоро будут собирать электрокары Evolute; новые автомобили начнут выпускать на заводе в «Алабуге».

«Первые шоки» от введенных против России санкций уже позади, отметил Топилин, но вопросов, касающихся производств, все еще остается много.