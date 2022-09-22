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2 часа назад

Новости автомира: водителям потребуется иметь при себе бумажные права после введения электронного документв

Газета.Ru

Внедрение сервиса по предъявлению цифрового водительского удостоверения в октябре не означает, что водители смогут управлять автомобилями без физического документа при себе, предупредили в Госавтоинспекции.

ГИБДД: водители обязаны иметь при себе бумажные права
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

«Наличие у автовладельца водительского удостоверения в бумажном виде по-прежнему остается обязательным, поскольку его полная замена на электронный формат станет возможной только после внесения соответствующих поправок в Правила дорожного движения Российской Федерации», — объяснил глава ГИБДД Михаил Черников.

Когда именно планируется внести соответствующие поправки в ПДД, глава ведомства не уточнил.

Запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении «Госуслуги Авто» планируется 1 октября этого года. В прошлом году в нем появилась возможность предъявлять свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода, который сотрудники ГИБДД могут считывать служебными мобильными устройствами.

Автоновости,Михаил Черников,ГИБДД,
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