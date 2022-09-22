ГИБДД: водители обязаны иметь при себе бумажные права

Внедрение сервиса по предъявлению цифрового водительского удостоверения в октябре не означает, что водители смогут управлять автомобилями без физического документа при себе, предупредили в Госавтоинспекции.
«Наличие у автовладельца водительского удостоверения в бумажном виде по-прежнему остается обязательным, поскольку его полная замена на электронный формат станет возможной только после внесения соответствующих поправок в Правила дорожного движения Российской Федерации», — объяснил глава ГИБДД Михаил Черников.
Когда именно планируется внести соответствующие поправки в ПДД, глава ведомства не уточнил.
Запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении «Госуслуги Авто» планируется 1 октября этого года. В прошлом году в нем появилась возможность предъявлять свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода, который сотрудники ГИБДД могут считывать служебными мобильными устройствами.