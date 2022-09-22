ГИБДД: водители обязаны иметь при себе бумажные права

Внедрение сервиса по предъявлению цифрового водительского удостоверения в октябре не означает, что водители смогут управлять автомобилями без физического документа при себе, предупредили в Госавтоинспекции.

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«Наличие у автовладельца водительского удостоверения в бумажном виде по-прежнему остается обязательным, поскольку его полная замена на электронный формат станет возможной только после внесения соответствующих поправок в Правила дорожного движения Российской Федерации», — объяснил глава ГИБДД Михаил Черников.

Когда именно планируется внести соответствующие поправки в ПДД, глава ведомства не уточнил.