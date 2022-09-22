«АвтоВАЗ» назвал стоимость разработки автоматической коробки и полного привода

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов назвал стоимость разработки собственных ключевых устройств для автомобилей Lada. Как сообщает Autonews.ru, во время совещания о развитии автомобильной промышленности в Совете Федерации он отметил, что создание автоматической коробки, полного привода и современного двигателя — возможные, но не быстрые задачи.

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«Если говорить об автоматической трансмиссии, то полный набор национальной компетенции обойдется в 30 млрд руб», — заявил Соколов.

Он добавил, что 10 млрд потребуется на создание нового варианта механической коробки передач, которая справится с более тяжелыми автомобилями. Также 20 млрд потребуется на создание собственного полного привода.