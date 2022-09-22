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1 час назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» назвал стоимость разработки автоматической коробки и полного привода

Никита Бородкин

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов назвал стоимость разработки собственных ключевых устройств для автомобилей Lada. Как сообщает Autonews.ru, во время совещания о развитии автомобильной промышленности в Совете Федерации он отметил, что создание автоматической коробки, полного привода и современного двигателя — возможные, но не быстрые задачи.

«АвтоВАЗ» назвал стоимость разработки автоматической коробки и полного привода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если говорить об автоматической трансмиссии, то полный набор национальной компетенции обойдется в 30 млрд руб», — заявил Соколов.

Он добавил, что 10 млрд потребуется на создание нового варианта механической коробки передач, которая справится с более тяжелыми автомобилями. Также 20 млрд потребуется на создание собственного полного привода.

Напомним, ранее в «АвтоВАЗе» сообщали, что долг предприятия составляет 107 млрд рублей. Кроме того, компания собирается увеличить объемы выпуска до 800 тыс. машин в год.

Автоновости,Lada,Максим Соколов,Совет Федерации,Автоваз,
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