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1 час назад

Новости автомира: Система экстренного торможения не справляется с авариями на обычных скоростях

Ferra.ru

Автоматическое экстренное торможение (AEB) хорошо помогает предотвратить столкновения с задним ходом на низких скоростях, но не очень хорошо, когда автомобили движутся на более нормальных скоростях, согласно новому исследованию Американской автомобильной ассоциации (AAA).

Исследователи: система экстренного торможения бесполезна
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Используя четыре распространенных автомобиля, AAA решила проверить систему AEB на практике, чтобы увидеть, как она развивалась с тех пор, как впервые появилась на серийных автомобилях почти 20 лет назад. Результаты оказались не очень хорошими.

"Автоматическое экстренное торможение хорошо справляется с ограниченной задачей, для которой оно было разработано", - сказал в своем заявлении Грег Брэннон, директор AAA по автомобильной технике и промышленным отношениям. "К сожалению, эта задача была поставлена много лет назад, а стандарты регулирования аварий на низких скоростях не изменились".

За годы своего существования система AEB доказала свою полезность в снижении количества столкновений с задним ходом на низкой скорости, но AAA хотела посмотреть, насколько хорошо она работает в двух более распространенных - и более смертоносных - сценариях аварий: Т-образные столкновения и левые повороты перед встречными автомобилями.

Результаты оказались довольно удручающими. В обоих тестах, как в случае Т-образных столкновений, так и при левом повороте перед встречным автомобилем, система AEB не смогла предотвратить ни одного столкновения, подготовленных AAA. Система также не смогла предупредить водителя и снизить скорость автомобиля.

В испытаниях на столкновение сзади система AEB показала себя немного лучше - при условии, что скорость была низкой.

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