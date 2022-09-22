Исследователи: система экстренного торможения бесполезна

Автоматическое экстренное торможение (AEB) хорошо помогает предотвратить столкновения с задним ходом на низких скоростях, но не очень хорошо, когда автомобили движутся на более нормальных скоростях, согласно новому исследованию Американской автомобильной ассоциации (AAA).

Используя четыре распространенных автомобиля, AAA решила проверить систему AEB на практике, чтобы увидеть, как она развивалась с тех пор, как впервые появилась на серийных автомобилях почти 20 лет назад. Результаты оказались не очень хорошими.

"Автоматическое экстренное торможение хорошо справляется с ограниченной задачей, для которой оно было разработано", - сказал в своем заявлении Грег Брэннон, директор AAA по автомобильной технике и промышленным отношениям. "К сожалению, эта задача была поставлена много лет назад, а стандарты регулирования аварий на низких скоростях не изменились".

За годы своего существования система AEB доказала свою полезность в снижении количества столкновений с задним ходом на низкой скорости, но AAA хотела посмотреть, насколько хорошо она работает в двух более распространенных - и более смертоносных - сценариях аварий: Т-образные столкновения и левые повороты перед встречными автомобилями.

Результаты оказались довольно удручающими. В обоих тестах, как в случае Т-образных столкновений, так и при левом повороте перед встречным автомобилем, система AEB не смогла предотвратить ни одного столкновения, подготовленных AAA. Система также не смогла предупредить водителя и снизить скорость автомобиля.