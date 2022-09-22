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31 минуту назад

Новости автомира: в России начали неофициально продавать новый кабриолет Mercedes-AMG SL 63

Car.ru

На российском рынке стартовали продажи обновленного кабриолета Mercedes-AMG SL 63 нового поколения.

В России начали неофициально продавать новый кабриолет Mercedes-AMG SL 63
Фото: Car.ruCar.ru

Машину в настоящий момент времени продают неофициально. Напомним, эта комплектация транспортного средства выпускается производителем с конца прошлого года. В настоящее время покупателям предлагают четыре различных комплектации этого автомобиля. Топовую версию AMG SL 63 обещают привезти из Европы за 23,8 миллиона рублей.

Вышеуказанная стоимость включает в себя не только цену автомобиля, но и процесс растаможки, установку модуля ЭРО-ГЛОНАСС, а также документальное оформление транспортного средства. Транспортное средство оснащено 4,0-литровым турбированным мотором. Его мощность составляет 585 лошадиных сил.

Разогнаться до первой сотни можно за 3,6 секунды, а показатель максимальной скорости составляет 315 километров в час. Вместе с двигателем работает роботизированная коробка передач и задний привод.

Особенностью транспортного средства становится возможность выбрать оснащение машины под себя, сделав ее более уникальной и индивидуальной. Что касается первого кабриолета, выставленного на продажу на аукционе, то он имеет среднее оснащение. В салоне для отделки использована натуральная кожа, а передняя панель отделана карбоном.

Основным элементом передней части авто становится большой экран мультимедиа, а под ним находится компактный блок управления климат-контролем. О вместительности багажного отделения говорить не приходится. Все дело в том, что машина разработана исключительно для городской эксплуатации, поэтому производитель изначально не предполагал, что в багажном отделении может находиться большое количество различных вещей и предметов. Однако, багажника вполне хватит для перевозки сумок с продуктами.

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