«Подделать не получится»: для чего вводят электронные права?

С 1 октября ГИБДД разрешит предъявлять водительские права в электронном виде через мобильное приложение «Госуслуги Авто». Что изменится после этого и есть ли опасность подделки водительского удостоверения, в интервью корреспонденту MIR24.TV рассказали эксперты.

Фото: mir24.tv/ / Игорь Медведев mir24.tv/ / Игорь Медведев

«Я очень рад этому и горячо поддерживаю эту инициативу, – говорит автоюрист Дмитрий Славнов. – У всех людей, и у меня тоже, бывает такое, что я могу забыть дома документы. У меня вот две машины и мотоцикл. Получается – три комплекта документов. Бывает, что хватаешь один комплект, бросил в рюкзачок, сел на мотоцикл, а права у тебя остались в другом. Приходится возвращаться. У нас за езду без прав предусмотрен либо штраф 500 рублей, либо инспектор может проверить вас по базе данных, и, если вы не какой-то асоциальный водитель, то он вынесет вам предупреждение».

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«Но мы же с вами живем в веке компьютеризации и электронных документов. На сегодняшний день у нас есть электронный полис ОСАГО, электронный ПТС. Мне кажется, что необходимо идти в ногу со временем, введение электронных прав давно назрело. Даже если вы забыли документы, то телефон вы не забудете никогда. Подъехали к инспектору, открыли приложение, показали электронные права, электронные страховки – и поехали дальше. В этом же огромный плюс», – отмечает эксперт.

На вопрос о том, можно ли подделать электронные права, Дмитрий Славнов ответил, что, конечно, этого исключать нельзя. Но инспектор вводит у себя в приложении номер водительского удостоверения, и ему открывается карточка водителя, в которой присутствуют все ваши данные и ваша фотография. Он может сверить фотографию, которая открылась у него в карточке водителя, с тем человеком, который предоставил электронные права. Если будет установлено, что водитель предоставил подложное водительское удостоверение, то ему грозит статья 327 УК РФ, а это лишение свободы на срок до трех лет.

На сегодняшний день есть случаи, когда автовладельцы, которых лишили права управления автомобилем, делают права-дубликаты, права-зеркалки. Они предъявляют такие права инспектору, и он чаще всего отпускает таких водителей. Теперь так не получится. И на дорогах поддельных водительских удостоверений станет в разы меньше.

По словам юриста, отбирать электронное водительское удостоверение будут точно так же, как и бумажное. На сегодняшний день лишить прав может только суд. Инспектор составляет материал, передает его на рассмотрение в суд, и судья выносит решение.

Эксперты предупреждают, что приложение будет работать пока в тестовом режиме. Поэтому с собой по-прежнему необходимо возить бумажную копию водительского удостоверения.

По словам директора по связям с органами власти IT-компании КСОР (Антисон) Станислава Шмелева, электронные права – своевременная инициатива, которая облегчит жизнь автолюбителям.

«Например, невозможно будет где-то забыть права или их потерять – они всегда с собой, на расстоянии нескольких кликов в смартфоне. При этом, конечно, сразу заменять физический документ цифровым было бы сложно, поэтому тестовый период однозначно нужен. Важно опробовать механизм на практике, чтобы выявить все слабые места. А они так или иначе возникнут», – говорит эксперт.

«Самый очевидный вопрос здесь – покрытие сотовой сети и интернета. Далеко не во всех регионах на трассах будет возможность зайти в приложение Госуслуг, чтобы показать инспектору ДПС права – качество интернета часто не позволяет даже просто отправить сообщение в мессенджере. Если мы говорим про Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и другие крупные города, то проблемы с интернетом и сотовой сетью не возникнет. В малых городах физические бумажные права будут актуальны, на мой взгляд, как минимум ближайшие десять лет, и в первую очередь из-за проблем с покрытием сети», – отмечает Шмелев.

Второй вопрос, который тоже нужно иметь в виду, – для того, чтобы предъявить электронные права, у водителя должен быть смартфон с приложением Госуслуг, говорит эксперт.

«В небольших городах многие жители пользуются кнопочными телефонами или простыми смартфонами, и они не всегда «вытягивают» функционал сложных приложений. Поэтому реальная цифровизация очень сильно зависит от тех гаджетов, которые находятся в кармане у человека», – объясняет Шмелев.

«Механизм лишения электронных прав может быть достаточно простым – электронный документ в приложении Госуслуг аннулируется либо ему присваивается специальная отметка о том, что права уже недействительны. По похожему принципу работали, например, QR-коды в пандемию: все данные о сроках действия и другая информация без проблем «зашивалась» в код», – говорит эксперт.

По словам Станислава Шмелева, Госуслуги становятся сейчас основной точкой доступа, где условно в режиме «одного окна» можно решить большинство вопросов, получить услуги и документы.