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1 час назад

Новости автомира: Brabus представил моторную лодку собственной разработки мощностью 900 л.с

ПроКроссовер.ру

Brabus заручился поддержкой Axopar Boats Finland, чтобы воплотить свою моторную лодку Shadow 900 Black Ops Signature Edition из бумаги в реальность. Судно длиной 11 метров было построено почти полностью вручную и оснащено двумя двигателями V8, обеспечивающими тягу 900 л.с.

Brabus представил моторную лодку
Фото: BrabusBrabus

Лодка вмещает до 10-12 пассажиров и поддерживает функцию, известную как цифровой якорь. Его два 4,6-литровых двигателя спрятаны под стильными черными капотами и позволяют развивать скорость до 102 км/ч или 55 узлов, что является настоящим достижением на воде. Топливные баки вмещают до 730 литров топлива.

Использование центрального джойстика обеспечивает доступ к широкому спектру функций, начиная от автопилота и заканчивая упомянутым выше цифровым якорем, который использует данные GPS для удержания судна на месте и предотвращения дрейфа. Brabus предлагает несколько вариантов лодки, в том числе с открытым пространством или баром на задней палубе. Многие фирменные аксессуары также находятся в списке.

Автоновости,Brabus,
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