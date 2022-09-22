Brabus представил моторную лодку

Brabus заручился поддержкой Axopar Boats Finland, чтобы воплотить свою моторную лодку Shadow 900 Black Ops Signature Edition из бумаги в реальность. Судно длиной 11 метров было построено почти полностью вручную и оснащено двумя двигателями V8, обеспечивающими тягу 900 л.с.
Лодка вмещает до 10-12 пассажиров и поддерживает функцию, известную как цифровой якорь. Его два 4,6-литровых двигателя спрятаны под стильными черными капотами и позволяют развивать скорость до 102 км/ч или 55 узлов, что является настоящим достижением на воде. Топливные баки вмещают до 730 литров топлива.
Использование центрального джойстика обеспечивает доступ к широкому спектру функций, начиная от автопилота и заканчивая упомянутым выше цифровым якорем, который использует данные GPS для удержания судна на месте и предотвращения дрейфа. Brabus предлагает несколько вариантов лодки, в том числе с открытым пространством или баром на задней палубе. Многие фирменные аксессуары также находятся в списке.