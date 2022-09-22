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4 минуты назад

Новости автомира: Белоруссия введет временный запрет на вывоз автомобилей

Лера Букина

Власти Белоруссии предусмотрят запрет на вывоз за пределы страны более 250 видов промышленных товаров согласно кодам товарной номенклатуры. Он вступит в силу 23 сентября, следует из постановления Совета министров республики от 20 сентября № 630, которое опубликовали в четверг на национальном правовом портале.

Белоруссия введет временный запрет на вывоз автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, в стране введут запрет на вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС из Белоруссии в государства, не являющиеся государствами - членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Среди запрещенных к вывозу товаров - железнодорожные локомотивы, вагоны, тракторы, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, медицинские изделия, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы и другая продукция.

Меры не коснутся товаров, которые сопровождаются сертификатом о происхождении товаров или актом экспертизы происхождения товаров, подтверждающим их белорусское или российское происхождение. Кроме того, ограничения не распространятся на товары, вывозимых за пределы Белоруссии по разовым лицензиям, которые выдаются министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Ранее сообщалось, что, по данным агентства «Напи», в России в августе зафиксировано увеличение производства грузовых автомобилей в сравнении с аналогичным показателем 2021 года.

Автоновости,ЕАЭС,
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