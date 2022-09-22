Xpeng представил кроссовер с самой быстрой зарядкой в мире

Китайская компания Xpeng представила на домашнем рынке электрический кроссовер G9. Об этом сообщает Cascoops.

Фото: XPeng XPeng

Длина модели составляет 4891 мм, ширина — 1937 мм, а высота — 1680 мм. В салоне автомобиля могут разместиться пять человек, включая водителя. Кроссовер оснащен цифровой приборной панелью с двумя объединенными вместе 15-дюймовыми дисплеями на центральной консоли, а также аудиосистемой с 28 динамиками.

Автомобиль будет предлагаться как с задним, так и с полным приводом. Заднеприводные модификации кроссовера оснащаются электромотором мощностью 308 л.с. В комплектации Standart запас хода составляет 570 км. Полноприводные модификации приводятся в движение двухмоторной силовой установкой мощностью 543 л.с. Такая версия способна проехать на одной зарядке аккумулятора до 650 км.