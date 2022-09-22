У Mitsubishi появится новый Outlander с турбомотором

Кое-где кроссоверу последнего поколения также достался более крупный планшет мультимедийной системы. Новый рынок такой SUV начнет осваивать в ближайшее время.

Мировую премьеру кросс Mitsubishi Outlander четвертой генерации справил еще в начале прошлого года. Сегодня свежая модель доступна в Штатах, Японии, Австралии и некоторых странах Латинской Америки. А скоро новый SUV стартует и в Китае: там покупателям предложат машины локального производства, выпуск налажен на заводе СП Mitsubishi и GAC. Как водится, у «поднебесного» варианта оказались свои особенности.

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Новый Outlander, напомним, делит «тележку» CMF-C/D с Nissan Rogue/X-Trail. Внешне предназначенный для Китая кроссовер Mitsubishi повторил глобальный SUV, размеры тоже совпадают: длина – 4710 мм, ширина – 1862 мм, высота – 1740/1745 мм (зависит от версии), колесная база равна 2706 мм. В Поднебесной для модели предусмотрены 18- или 20-дюймовые колеса.

Интерьер тоже в целом такой же, как у «мирового» Аутлендера, за исключением мультимедийной системы: китайский вариант имеет планшет диагональю 10,25 дюйма, причем на нем отсутствуют шайбы, а расположенные на корпусе экрана «горячие» клавиши сделали сенсорными (в других странах мультимедиа максимум с 9-дюймовым экраном, «крутилками» и физическими кнопками). В список оборудования еще входят проекционный дисплей (10,8 дюйма), виртуальная «приборка» (12,3 дюйма), панорамный люк в крыше и множество ассистентов. Модель доступна с семиместным салоном.

Главное же отличие китайского Mitsubishi Outlander от прочих – мотор. Так, если на остальных рынках кроссовер нового поколения бывает только с «атмосферниками» (включая подзаряжаемый гибрид PHEV), то в Поднебесной модель получила бензиновую «турбочетверку» 4B40 1.5. Аналогичный двигатель предусмотрен и для младшего паркетника Eclipse Cross, но у Аутлендера он имеет довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора, плюс увеличена отдача – 215 л.с. и 280 Нм (на местном Eclipse Cross турбодвигатель выдает 170 л.с. и 250 Нм). Турбомотор сочетается исключительно с вариатором, привод передний или полный.