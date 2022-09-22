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16 минут назад

Новости автомира: что известно о планшете новой Lada Vesta

Российская Газета

Топовая версия Lada Vesta получила мультимедийную систему EnjoY Vision Pro. Сайт "Лада.Онлайн" узнал характеристики устройства.

Что известно о планшете новой Lada Vesta
Фото: Avtograd newsAvtograd news

Так, диагональ экрана составит 10,4 дюйма, разрешение - 960х1280 пикселей, яркость - 720 канделов на квадратный метр, а контрастность - 1100:1. Предусмотрены два USB-разъема: type-A 2.0 (до 1.5 А) для подзарядки и обмена данными со смартфоном и type-A 2.0 (до 1 А) для питания внешнего LTE-модема. Микрофон сдвоенный с функцией подавления шума. Указан и диапазон рабочей температуры - от минус 40 до плюс 70 градусов.

Для сервиса "Яндекс" требуется интернет, который можно подключить при помощи внешнего LTE-модема с SIM-картой или используя смартфон с раздачей интернета через Wi-Fi.

На основной области экрана отображается одно из активных приложений: навигатор, медиапроигрыватель с возможностью переключения на один из источников медиа: "Яндекс.Музыка", FM-радио, проигрыватель USB, Bluetooth, проигрывание из проекции Android Auto или Apple CarPlay, телефон, браузер, настройки, список приложений, проецируемые приложения Apple CarPlay или Android Auto.

Напомним, ранее "РГ" рассказывала, что рестарт выпуска Lada Vesta в Тольятти произойдет уже с новой версии автомобиля.

В конце июля - начале августа АвтоВАЗ отгрузил дилерам ограниченную партию Lada Vesta нового поколения, собранную из остатков комплектующих. Каждому досталось по одной-две машины. Официальный старт продаж компания не объявляла. В то же время в шоу-румах автомобили стоят 3 млн рублей.

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