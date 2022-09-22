"АвтоВАЗ" предложил разрешить покупать автомобили на маткапитал

Максимом Соколовым, являющимся главой АвтоВАЗа, было предложено разрешить на законодательном уровне использование материнского капитала для приобретения авто. Данное предложение включает для данной возможности ряд ограничений.

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Соответствующий законодательный проект для рассмотрения в Государственной Думе разработали в начале лета текущего года. По заявлению Соколова, данная мера должна повысить активность российского населения на отечественном авторынке.

Руководителем АвтоВАЗа было предложено ограничить применение маткапитала. Из его концепции следует, что данные средства россияне смогут инвестировать только в покупки первых машин и только российского производства, а также с высоким показателем локализации в стране.

Идею расширения возможностей применения материнского капитала обсуждают с весны текущего года. В июле сообщали о разработке соответствующего законопроекта.

Основным ограничением, заложенным в нём, является возможность приобретения машины только в рамках долевой собственности с ребёнком. Речь идёт о способе противодействия «обналичиванию» материального капитала через покупки и последующие перепродажи авто.

Разработчики законодательного проекта уже обращались к отечественным автобрендам, чтобы они поддержали расширение пользования материнским капиталом. Скорее всего Соколов в итоге отреагировал на такого рода просьбу.

Руководитель АвтоВАЗа кроме данной концепции предложил ещё одну идею в вопросе стимулирования спроса на отечественные машины. Он порекомендовал на законодательном уровне обязать российские сервисы такси использовать в автомобильных парках определённую долю транспортных средств отечественного производства.