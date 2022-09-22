Uber запретит автомобили с ДВС с 2030 года

С 2030-го года агрегатор такси Uber перестанет осуществлять подключение к сервису транспортных средств, которые оснащаются ДВС. В первую очередь это коснётся США, Канады и Европы.

Данную информацию передал руководитель фирмы Дара Хосровшахи. При этом Uber планирует ввести льготы для автомобилистов, которые примут решение пересесть на электромобили.

В настоящее время приблизительно из одного миллиона транспортных средств, которые подключены к сервису, электрических образцов насчитывается всего 25 000 экземпляров. Uber планирует стимулировать таксистов пересаживаться с ДВС на электрокары. Уже в 2023 году электромобилей должно стать в два раза больше.

Например, пользователи, которые уже участвуют в программе, получают большую сумму денег за каждую осуществляемую поездку, в сравнении с автомобилистами, разъезжающими на авто с двигателями внутреннего сгорания. Для них предлагаются скидки на зарядных станциях.

Uber предоставит пользователям такси возможность выбора между авто с традиционными моторами и электромобилями. В свою очередь, между сервисом Uber, а также арендной компанией Hertz действует определённое соглашение, которое обеспечивает использование в такси арендованные в фирме Hertz электрические версии.

Специалисты приводят в пример водителя, который решил пересесть с Toyota Camry на электрическую модификацию Tesla, и начал в дальнейшем получать в два раза больше чаевых и перестал заморачиваться вопросами увеличения расценок на бензин.

Uber собирается выделить до 800 000 000 долл. необходимых для компенсации расходов автомобилистов, которые решили пересесть на электромобили.