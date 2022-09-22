Сколько Lada XRay осталось у дилеров в России

По данным «Автостата», по состоянию на середину сентября у российских дилеров осталось около 500 экземпляров Lada XRay, модели, от выпуска которой АвтоВАЗ решил отказаться. При нынешнем объеме продаж – около 300 машин в месяц – этого запаса хватить примерно на полтора месяца. На конвейер XRay не вернется, так что эти автомобили последние в стране. Всего же с момента появления хэтчбека в продаже восемь лет назад россияне купили более 160 тысяч экземпляров – именно столько таких машин зарегистрировано в стране к середине 2022 года.

Фото: © АМ Компани © АМ Компани

В самом АвтоВАЗе не раскрывают точное количество Lada XRay, отгруженных дилерам, но в разговоре с «Мотором» представитель завода отметил, что цифра в 500 штук «близка к реальности».

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Модель не производится на заводе в Тольятти с весны этого года – выпуск был приостановлен из-за нехватки комплектующих одновременно с другими Lada. Ожидалось, что XRay вернется на конвейер в 2023 году, но в сентябре глава АвтоВАЗа Максим Соколов поставил опроверг эти слухи: он заявил, что сборка XRay (и, соответственно, XRay Cross) не возобновится никогда. Соколов объяснил решение об отказе от модели тем, что в ней «слишком большой комплект компонентов, заблокированный для поставок».

XRay пополнил модельную линейку Lada в феврале 2016 года. Хэтчбек базируется на платформе B0, так что в нем применяется большое количество деталей Renault – например, подвеска, тормозная система и рулевое управление практически полностью французские. Сборка модели осуществлялась на мощностях АвтоВАЗа в Тольятти, на одной линии с другими моделями на B0 – Lada Largus, Renault Logan и Sandero.

По данным на 1 июля 2022 года, в России было зарегистрировано 159,1 тысячи экземпляров XRay и XRay Cross. В июле россияне приобрели 334 автомобиля, еще 385 машин были куплены в августе. С учетом 500 оставшихся у дилеров хэтчбеков, в стране насчитывается более 160 тысяч единиц.