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1 час назад

Новости автомира: в электрокарах Mercedes-Benz может появиться режим «автономного дрифта»

Motor.ru

В электрокарах Mercedes-Benz может появиться режим «автономного дрифта». Реализовать это в принципе несложно — хватит нескольких электромоторов и рулевого управления «по проводам». Но насколько полезной окажется такая функция, пока не ясно.

В электрокарах Mercedes-Benz может появиться режим «автономного дрифта»
Фото: Motor.ruMotor.ru

Заставить беспилотный автомобиль самостоятельно ехать в дрифте не так уж и сложно. Реализацию технологии в начале года показали ученые из исследовательского института Toyota и лаборатории Dynamic Design Стэнфордского университета.

Построенная ими «Супра» способна проходить сложные участки искусственной трассы, за секунду менять угол скольжения и просчитывать траекторию движения по мере поступления новых данных. Компьютер управляет рулем, педалью газа, сцеплением, секвентальной коробкой передач, а также тормозами на каждом колесе — и, возможно, такая технология в будущем появится на электрических «Мерседесах».

Об этом в интервью австралийскому CarSales рассказал Йорг Бартельс, руководить отдела разработки Mercedes-Benz. По словам Бартельса, реализовать «автономный дрифт» можно с помощью 2—4 электромоторов, но ещё понадобится очень много свободного пространства.

Отдельно Бартельс упомянул функцию «танкового разворота» на грядущем EQG. Всё это, безусловно, выглядит очень эффектно, но на бездорожье или где-либо ещё от вращения на месте не будет никакой пользы. «Это та самая вещь, которую вы можете показать друзьям или соседям. Но в остальном она бесполезна».

Автоновости,Toyota,Mercedes-Benz,
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