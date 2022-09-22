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1 час назад

Tesla решила отозвать миллион машин

Lenta.ru

Производитель электрокаров Tesla решил отозвать 1,1 миллиона машин из-за неполадок в работе системы автоматического открытия окон, пишет Reuters.

Tesla решила отозвать миллион машин
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отзыв коснется некоторых электромобилей Model 3 2017-20 годов выпуска, Model Y 2020-21 годов, а также Model S и Model X 2021-22 годов. Ожидается, что Tesla выполнит беспроводное обновление программного обеспечения.

При этом компания утверждает, что не сталкивалась с претензиями и жалобами от покупателей, а также не знает о случаях аварий со смертельным исходом или серьезными травмами с участием машин указанных моделей и годов выпуска.

В свою очередь, Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) заявила, что обнаруженные неполадки могут приводить к ущемлению водителя или пассажиров и вызывать травмы.

Автоновости,Tesla,
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