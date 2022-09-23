Владельцев Lada Vesta предупредили о возможных проблемах

Владельцы Lada Vesta в обозримом будущем могут ощутить нехватку некоторых запчастей для автомобиля. Об этом рассказал автоэксперт Алексей Хресин изданию iReactor. По его словам, в сложившейся ситуации отечественная Lada остается самой надежной маркой в плане наличия деталей, однако и здесь не исключены проблемы — а именно, дефицит отдельных комплектующих Lada Vesta.

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По автомобилям Lada проблем меньше всего, так как это местное производство, сказал Хресин. Однако сложности могут наблюдаться «по отдельным комплектующим» Lada Vesta. Кроме этого, если кто-то захочет переделать свою «Весту» в рестайлинговую, «запчасти к ней он не найдет», сказал эксперт.

Тем не менее Lada остается самой надежной маркой в текущих условиях. Остро ощущается дефицит оригинальных запчастей ушедших с российского рынка западных производителей, а стоимость ввозимых взлетела на фоне подорожавшей логистики. Ранее представители автосервисов спрогнозировали «надвигающийся хаос» на рынке запчастей.

Также Хресин отметил увеличение стоимости расходных материалов и автомобилей в целом. Однако ряда деталей все еще вполне достаточно, как и расходников: «запасы есть, шины есть, зимние, в том числе, масло тоже есть», заключил он.