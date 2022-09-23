Владельцев Lada Vesta предупредили о возможных проблемах

Владельцы Lada Vesta в обозримом будущем могут ощутить нехватку некоторых запчастей для автомобиля. Об этом рассказал автоэксперт Алексей Хресин изданию iReactor. По его словам, в сложившейся ситуации отечественная Lada остается самой надежной маркой в плане наличия деталей, однако и здесь не исключены проблемы — а именно, дефицит отдельных комплектующих Lada Vesta.
По автомобилям Lada проблем меньше всего, так как это местное производство, сказал Хресин. Однако сложности могут наблюдаться «по отдельным комплектующим» Lada Vesta. Кроме этого, если кто-то захочет переделать свою «Весту» в рестайлинговую, «запчасти к ней он не найдет», сказал эксперт.
Тем не менее Lada остается самой надежной маркой в текущих условиях. Остро ощущается дефицит оригинальных запчастей ушедших с российского рынка западных производителей, а стоимость ввозимых взлетела на фоне подорожавшей логистики. Ранее представители автосервисов спрогнозировали «надвигающийся хаос» на рынке запчастей.
Также Хресин отметил увеличение стоимости расходных материалов и автомобилей в целом. Однако ряда деталей все еще вполне достаточно, как и расходников: «запасы есть, шины есть, зимние, в том числе, масло тоже есть», заключил он.
Владелец Lada Vesta из Белоруссии забыл про замену масла в двигателе на несколько месяцев. За это время автомобиль наездил порядка 45 тысяч километров. Мужчина спохватился, когда мотор «Весты» был уже на последнем издыхании — в итоге его пришлось заменить.