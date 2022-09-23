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4 часа назад

В России отзовут новые кроссоверы Lexus NX из-за проблем с рулём

Car.ru

Фирма Lexus планирует отозвать в Российской Федерации 419 экземпляров вседорожных версий Lexus NX.

В России отзовут новые кроссоверы Lexus NX из-за проблем с рулём
Фото: car.rucar.ru

В рамках сайта Росстандарта сообщили, что отзывная кампания включает транспортные средства, которые реализовали в России в период с 16-го января текущего года.

По заявлению экспертов, по причине программных сбоев, в кроссовере может наблюдаться некорректная работа рулевого управления и тормозной системы. Специалисты отмечают, что показатель верхнего предела поворотного угла руля может быть достигнут раньше, чем это ожидается. Причиной этого является неверное программирование системы контроля рядности.

Как стало известно, блок, занимающийся управлением системы противоскольжения, в итоге может неправильно определять возможные перегрузки проводки электронной версии стояночного тормоза.

Это приводит к переводу системы к безопасному режиму. В данном случае нельзя будет включить либо отключить тормоз. О возникновении данной ситуации уведомляет специальная контрольная лампа в салоне авто. При этом на дисплее возникает соответствующее информационное сообщение.

В данной отзывной кампании будут участвовать такие кроссы Lexus, как NX 250, а также NX 350. В рамках специальных сервисных станций для таких авто должны бесплатно провести перепрограммирование соответствующих блоков управления.

В рамках сайта Росстандарта опубликовали список специальных VIN-номеров авто, которые подлежат отзывной кампании. Проверить свои транспортные средства на участие в этих программах автолюбители могут с помощью сервиса Авто.ру.

В завершении стоит отметить, что летом автоконцерн Toyota провёл отзыв на территории Российской Федерации внедорожных модификаций Lexus RX, а также «трёхсотых» Land Cruiser. По заявлению представителей компании, у данных моделей могут наблюдаться дефекты в работе системы курсовой устойчивости.

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