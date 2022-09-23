Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
3 часа назад

Новости автомира: хэтчбек Hyundai i30 могут заменить внедорожником

ПроКроссовер.ру

Hyundai думает о будущем i30, сказал в интервью Drive технический директор компании Альберт Бирманн. Хэтчбек может остаться в продаже в странах, где у него хорошие продажи, но рассматривается и его полная замена внедорожником.

Хэтчбек Hyundai i30 могут заменить внедорожником
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

По мнению Бирманна, в последние годы международный интерес к хэтчбекам угас. Как следствие, Hyundai сейчас ищет лучший способ избавиться от непопулярных пятидверных семейных автомобилей. Единственное, что мы знаем точно, так это то, что не все страны потеряют его сразу. Например, Индия, Австралия и некоторые европейские страны продолжат пополнять запасы i30, в то время как США откажутся от него, как только выйдет новый внедорожник и заменит его.

Но что это будет за внедорожник? Drive считает, что это может быть просто вариант стандартного i30 с высокой посадкой, подобный тому, что Toyota сделала с Corolla Cross. С другой стороны, у корейского автопроизводителя уже есть такая модель в линейке — Kona — поэтому необходимо найти решение, которое устранит конкуренцию между ними.

Автоновости,Hyundai i30,Hyundai,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители