Хэтчбек Hyundai i30 могут заменить внедорожником

Hyundai думает о будущем i30, сказал в интервью Drive технический директор компании Альберт Бирманн. Хэтчбек может остаться в продаже в странах, где у него хорошие продажи, но рассматривается и его полная замена внедорожником.
По мнению Бирманна, в последние годы международный интерес к хэтчбекам угас. Как следствие, Hyundai сейчас ищет лучший способ избавиться от непопулярных пятидверных семейных автомобилей. Единственное, что мы знаем точно, так это то, что не все страны потеряют его сразу. Например, Индия, Австралия и некоторые европейские страны продолжат пополнять запасы i30, в то время как США откажутся от него, как только выйдет новый внедорожник и заменит его.
Но что это будет за внедорожник? Drive считает, что это может быть просто вариант стандартного i30 с высокой посадкой, подобный тому, что Toyota сделала с Corolla Cross. С другой стороны, у корейского автопроизводителя уже есть такая модель в линейке — Kona — поэтому необходимо найти решение, которое устранит конкуренцию между ними.