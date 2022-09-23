Хэтчбек Hyundai i30 могут заменить внедорожником

Hyundai думает о будущем i30, сказал в интервью Drive технический директор компании Альберт Бирманн. Хэтчбек может остаться в продаже в странах, где у него хорошие продажи, но рассматривается и его полная замена внедорожником.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

По мнению Бирманна, в последние годы международный интерес к хэтчбекам угас. Как следствие, Hyundai сейчас ищет лучший способ избавиться от непопулярных пятидверных семейных автомобилей. Единственное, что мы знаем точно, так это то, что не все страны потеряют его сразу. Например, Индия, Австралия и некоторые европейские страны продолжат пополнять запасы i30, в то время как США откажутся от него, как только выйдет новый внедорожник и заменит его.