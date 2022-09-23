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3 часа назад

Новости автомира: Chery представила в Москве новый кроссовер Tiggo 4 Pro

Газета.Ruиещё 1

Китайская компания Chery провела в Москве презентацию нового кроссовера Tiggo 4 Pro. Об этом сообщает «Российская газета».

Chery представила в Москве новый кроссовер Tiggo 4 Pro
Фото: CheryChery

Автомобиль будет предлагаться с двумя двигателями объемом 1,5 литра (113 л.с. и 147 л.с.), коробки передач — механическая и вариатор. От обычного Tiggo 4 кроссовер отличается дизайном радиаторной решетки и переднего бампера, в «старших» комплектациях у машины появились красные декоративные элементы.

Кроссовер предложат в комплектациях Action MT, Action, Family, Travel и Style. Кузов может быть окрашен в шесть цветов с эффектом «металлик». Начальная стоимость модели - 1 879 900 руб. с учетом скидок. Топовая версия обойдется в 2 229 900 руб.

Ранее сообщалось, что Chery стали самыми распространенными китайскими автомобилями в РФ.

Автоновости,Chery,
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