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3 часа назад

Новостиавтомира: Toyota выпустит самый дорогой внедорожник класса Century

Российская Газета

Toyota удивила автомобильный мир, выпустив новое поколение Crown: во-первых, автомобиль создали на переднеприводной платформе, во-вторых, "Корона" стала семейством, а в-третьих, получила статус глобальной модели. На этом сюрпризы от "Тойоты" могут не закончиться: компания подумывает над выпуском конкурента Rolls-Royce Cullinan.

Toyota выпустит самый дорогой внедорожник класса Century
Фото: Пресс-служба ToyotaПресс-служба Toyota

Подробностей о грядущем внедорожнике мало несмотря на то, что японские СМИ сообщают скорый выход модели: производство якобы начнётся уже в следующем году. Новинку называют внедорожником Century, но, согласно источникам газеты Chubu Keizai Shimbun, модель не будет иметь отношения к топовому седану марки. Речь, скорее, о том, что у Century и внедорожника будет схожее позиционирование - в качестве альтернативы Rolls-Royce. Поэтому можно ожидать большой решётки радиатора и фар строгой прямоугольной формы.

Пресс-служба Toyota

Century внедорожного сегмента должна в таком случае оказаться самой дорогой японской моделью. Пока это звание у Lexus LX 600 Executive, который стоит 18 млн йен. Ожидать соответствия прайсу "Роллс-Ройса" от новинки Toyota не стоит. Она будет стоить дешевле, потому что не будет соответствовать "один клиент - один автомобиль", который подразумевает полнейшую кастомизацию в соответствии с запросами покупателя.

Пресс-служба Toyota

По предварительной информации, планируемый годовой объём самого роскошного внедорожника Toyota составляет 1000 автомобилей.

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