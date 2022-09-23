Провалившийся на рынке Китая Chevrolet Trailblazer отправлен в отставку

Совместное предприятие SAIC-GM прекратило выпуск модели Chevrolet Trailblazer после всего трех лет на конвейере. Кроссовер провалился на рынке Китая – с 2019 года местным дилерам удалось реализовать примерно 10 тысяч экземпляров. Теперь пустующую нишу должен занять представленный недавно Chevrolet Seeker, а Trailblazer останется в родной Южной Корее, а также на американском рынке и в Юго-Восточной Азии.

Об отставке Trailblazer китайское представительство Chevrolet не сообщало: модель просто убрали с официального сайта. В свой дебютный год на рынке кроссовер разошелся в количестве 5,4 тысячи экземпляров, в 2020 было продано 3,67 тысячи таких машин, а в 2021-м – всего 555 штук. Еще почти шесть сотен кроссоверов китайцы приобрели в течение 2022 года, причем, согласно данным CarSalesBase, запасы Trailblazer исчерпались уже к началу лета.

GM Authority обращает внимание на то, что прекращение производства Trailblazer совпало по времени с запуском другого компактного кроссовера – модели Seeker, которая и станет его формальным преемником. На китайском рынке модель стоит от 139,9 тысячи юаней (1,2 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня) и доступна с бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5 литра мощностью 179 лошадиных сил, пару которой составляет вариатор. Привод у Seeker только передний.