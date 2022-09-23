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2 часа назад

Новости автомира: Brabus выпустил 900-сильный пикап на базе Mercedes-AMG G63

Газета.Ru

Тюнинг-ателье Brabus представило новый пикап на базе внедорожника Mercedes-AMG G63. Об этом сообщает сайт компании. Автомобиль получил название Brabus P 900 Rocket Edition.

Brabus выпустил 900-сильный пикап на базе Mercedes-AMG G63
Фото: BrabusBrabus

Пикап шире внедорожника на 100 мм. Впереди появился новый спойлер, кожух на капоте и расширители на колесных арках. Автомобиль оборудовали 24-дюймовыми колесами. Вес машины составляет 2 720 кг.

Новый Brabus P 900 Rocket Edition получил 4,5-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом. После доработок двигатель развивает 900 л.с. У стандартной версии силового агрегата показатель не превышает 585 л.с. Скорость пикапа ограничена на отметке 280 км/ч, а для разгона до 100 км/ч машине требуется около 3,7 с. Расход топлива в смешанном цикле — 14,4 л. на 100 км.

Автоновости,Brabus,
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