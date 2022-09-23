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2 часа назад

Новости автомира: Volkswagen может перенести производство из Германии и Восточной Европы из-за нехватки газа

Motor.ruиещё 3

Volkswagen обдумывает возможность переноса производства автомобилей из Германии и Восточной Европы, если дефицит природного газа сохранится. В пресс-службе крупнейшего европейского производителя заявили, что такой вариант рассматривается в среднесрочной перспективе. Причина — энергетический кризис, связанный с резким сокращением поставок газа на фоне сложившейся геополитической ситуации. Как пишет Bloomberg, проблема настолько серьезна, что может «перевернуть промышленный ландшафт Европы».

Volkswagen может перенести производство из Германии
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Volkswagen будет рассматривать возможность переноса в том случае, если дефицит природного газа не удастся устранить грядущей зимой. Речь идет о крупных заводах в родной для бренда Германии, а также в Чехии и Словакии — все они находятся в сильной зависимости от поступлений природного ресурса.

Также компания фокусируется на технических альтернативах. Эта уже привычная для Volkswagen практика: ее пришлось применять в контексте дефицита полупроводников, от которого мировой автопром страдает уже не первый год.

Наиболее привлекательны с точки зрения переноса производства — регионы, близкие к морю. Таким образом, для сдвига производств Volkswagen может выбрать страны Юго-Западной Европы или прибрежные зоны Северной Европы. У компании уже есть заводы в Португалии, Испании и Бельгии.

Ранее Volkswagen ухудшил прогноз по дефициту автомобильной микроэлектроники. Ожидается, что долгоиграющий кризис, который принесла с собой пандемия, не закончится ни в 2022, ни в 2023 году. Однако за годы компании удалось частично приспособиться к нехватке деталей, которую в Volkswagen называют «новой нормальностью».

Автоновости,Volkswagen,
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