Volkswagen может перенести производство из Германии

Volkswagen обдумывает возможность переноса производства автомобилей из Германии и Восточной Европы, если дефицит природного газа сохранится. В пресс-службе крупнейшего европейского производителя заявили, что такой вариант рассматривается в среднесрочной перспективе. Причина — энергетический кризис, связанный с резким сокращением поставок газа на фоне сложившейся геополитической ситуации. Как пишет Bloomberg, проблема настолько серьезна, что может «перевернуть промышленный ландшафт Европы».

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Volkswagen будет рассматривать возможность переноса в том случае, если дефицит природного газа не удастся устранить грядущей зимой. Речь идет о крупных заводах в родной для бренда Германии, а также в Чехии и Словакии — все они находятся в сильной зависимости от поступлений природного ресурса.

Также компания фокусируется на технических альтернативах. Эта уже привычная для Volkswagen практика: ее пришлось применять в контексте дефицита полупроводников, от которого мировой автопром страдает уже не первый год.

Наиболее привлекательны с точки зрения переноса производства — регионы, близкие к морю. Таким образом, для сдвига производств Volkswagen может выбрать страны Юго-Западной Европы или прибрежные зоны Северной Европы. У компании уже есть заводы в Португалии, Испании и Бельгии.