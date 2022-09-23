Автозавод "Моторинвест" в Липецкой области откроют 28 сентября

Автозавод "Моторинвест" в Липецкой области запустят 28 сентября. Об этом "РГ" сообщили сразу два собеседника, получивших приглашения посетить торжественную церемонию в деревне Гребенкино Краснинского района. По их словам, в плане мероприятия значатся запуск производства электромобилей и выступления чиновников из администрации региона и министерства промышленности и торговли.

Фото: Evolute Evolute

Официально точная дата старта проекта пока не называется, хотя и в Минпромторге, и в облправительстве говорили, что это случится до конца сентября.

"Как и обещали - запустим завод по графику. Совсем скоро открытие", - написал на минувшей неделе в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.

Напомним, первой моделью на заводе должен стать электрический седан Evolute i-PRO, созданный на базе китайского Dongfeng Aeolus E70 с несколько измененными параметрами силовой установки. Такую машину со 163-сильным мотором и запасом хода на 420 км уже ждут таксомоторные парки и каршеринговые фирмы. Одним из первых заказчиков станет энергохолдинг "РусГидро", который на Восточном экономическом форуме договорился с "Моторинвестом" о поставке 40 i-PRO в рамках развития электрокаршеринга в Приморском крае.

Позже в этом году появятся кроссоверы Evolute i-JOY и минивэны i-VAN (электромобили на базе китайских Seres S3 и Dongfeng LingZhi соответственно). Ожидается, что уже в 2023 году линейка выпускаемых автомобилей будет состоять из пяти машин. В будущем мощность завода полного цикла - со сваркой и окраской "электрокаров" - составит более 100 тысяч единиц продукции в год.