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2 часа назад

Новости автомира: началось производство Toyota Sequoia нового поколения

Motor.ru

На заводе TMMTX в штате Техас стартовало серийное производство Toyota Sequoia третьего поколения – теперь Sequoia производят на одной линии с соплатформенным пикапом Tundra. Выпуск внедорожника перенесли на техасское предприятие со сборочной площадки TMMI в штате Индиана, это обошлось японской компании в 391 миллион долларов. Помимо Sequoia и Tundra, в Техасе собирают в том числе среднеразмерные пикапы Tacoma.

Toyota поставила на конвейер Sequoia нового поколения
Фото: © Toyota© Toyota

«Третья» Toyota Sequoia дебютировала в начале 2022 года. Рамный внедорожник делит платформу не только с пикапом Tundra, но и с Toyota Land Cruiser 300. Модель представлена в США с безальтернативной гибридной установкой i-Force Max, которая состоит из 3,5-литрового турбомотора V6 и электромотора, встроенного в десятидиапазонный автомат. Комбинированная отдача системы такая же, как и у Tundra: 443 лошадиные силы и 790 Нм крутящего момента.

Конкурентным преимуществом новой Sequoia стала топливная экономичность: на 100 километров пробега в смешанном цикле полноразмерный внедорожник с задним приводом расходует 10,7 литра топлива. Для сравнения, предшественник образца 2007 года был куда прожорливее и тратил 15,7 литра бензина.

Цены на модель в США лежат в диапазоне от 59,8 тысячи до 79,8 тысячи долларов за топовый полноприводный Toyota Sequoia Capstone 4x4.

Что же касается завода в Техасе, модернизация которого обошлась Toyota в 391 миллион долларов, то там организовано 2,6 тысячи рабочих мест. При этом в подготовке площадки к запуску Sequoia были задействованы 3,6 тысячи сотрудников и 5,3 тысячи поставщиков комплектующих. «Sequoia третьего поколения ознаменовала собой новую эру электрифицированных автомобилей, которые помогут нам приблизиться к углеродной нейтральности», – заявил глава Toyota Texas Кевин Воелкель.

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