Toyota поставила на конвейер Sequoia нового поколения

На заводе TMMTX в штате Техас стартовало серийное производство Toyota Sequoia третьего поколения – теперь Sequoia производят на одной линии с соплатформенным пикапом Tundra. Выпуск внедорожника перенесли на техасское предприятие со сборочной площадки TMMI в штате Индиана, это обошлось японской компании в 391 миллион долларов. Помимо Sequoia и Tundra, в Техасе собирают в том числе среднеразмерные пикапы Tacoma.

Фото: © Toyota © Toyota

«Третья» Toyota Sequoia дебютировала в начале 2022 года. Рамный внедорожник делит платформу не только с пикапом Tundra, но и с Toyota Land Cruiser 300. Модель представлена в США с безальтернативной гибридной установкой i-Force Max, которая состоит из 3,5-литрового турбомотора V6 и электромотора, встроенного в десятидиапазонный автомат. Комбинированная отдача системы такая же, как и у Tundra: 443 лошадиные силы и 790 Нм крутящего момента.

Конкурентным преимуществом новой Sequoia стала топливная экономичность: на 100 километров пробега в смешанном цикле полноразмерный внедорожник с задним приводом расходует 10,7 литра топлива. Для сравнения, предшественник образца 2007 года был куда прожорливее и тратил 15,7 литра бензина.

Цены на модель в США лежат в диапазоне от 59,8 тысячи до 79,8 тысячи долларов за топовый полноприводный Toyota Sequoia Capstone 4x4.