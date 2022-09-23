Chery представила в Москве новый кроссовер Tiggo 4

Китайская компания Chery презентовала в Москве новый кроссовер Tiggo 4 Pro. Как сообщает «Российская газета», автомобиль в стране будут предлагать с двумя двигателями объемом 1,5 литра с мощностью 113 и 147 л. с.

Фото: Chery Chery

Кроссовер будут продавать в комплектациях Action MT, Action, Family, Travel и Style. Кузов могут покрасить в один из шести цветов «металлика». Также покупателям на выбор предложат механическую или вариаторную коробку передач.