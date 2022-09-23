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2 часа назад

Новости автомира: Chery представила в Москве новый кроссовер Tiggo 4

Никита Бородкин

Китайская компания Chery презентовала в Москве новый кроссовер Tiggo 4 Pro. Как сообщает «Российская газета», автомобиль в стране будут предлагать с двумя двигателями объемом 1,5 литра с мощностью 113 и 147 л. с.

Chery представила в Москве новый кроссовер Tiggo 4
Фото: CheryChery

Кроссовер будут продавать в комплектациях Action MT, Action, Family, Travel и Style. Кузов могут покрасить в один из шести цветов «металлика». Также покупателям на выбор предложат механическую или вариаторную коробку передач.

От обычного Tiggo 4 кроссовер отличается новым дизайном решетки радиатора и переднего бампера. В более дорогих комплектациях автомобилю также добавили красные декоративные элементы. Цена на начальную версию стартует от 1 879 900 рублей с учетом скидок, а расширенная комплектация обойдется в 2 229 900 рублей.

Автоновости,Chery,
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