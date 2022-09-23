Владельцы Lada Vesta в скором времени могут столкнуться с нехваткой ряда запчастей. Как рассказал автоэксперт Алексей Хресин изданию iReactor, в сложившейся ситуации Lada остается наиболее надежной маркой машин в плане наличия деталей, однако для некоторых ее моделей дефицит комплектующих не исключен.
Как отметил Хресин, сложности могут возникнуть как «по отдельным комплектующим», так и у тех, кто решит заняться рестайлингом Vesta. Эксперт также напомнил об увеличении стоимости расходных материалов и машин в целом. При этом ряд расходников пока можно найти без проблем — у поставщиков есть запасы летних и зимних шин, а также масла.
Напомним, что ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов назвал стоимость разработки собственных ключевых устройств для автомобилей Lada. По его словам, полный набор национальной компетенции по автоматической трансмиссии обойдется в 30 млрд рублей, еще 10 млрд потребуется на создание нового варианта механической коробки передач, а 20 млрд нужны для разработки собственного полного привода.