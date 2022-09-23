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1 час назад

Новости автомира: владельцев Lada Vesta предупредили о возможных проблемах с запчастями

Никита Бородкин

Владельцы Lada Vesta в скором времени могут столкнуться с нехваткой ряда запчастей. Как рассказал автоэксперт Алексей Хресин изданию iReactor, в сложившейся ситуации Lada остается наиболее надежной маркой машин в плане наличия деталей, однако для некоторых ее моделей дефицит комплектующих не исключен.

Как отметил Хресин, сложности могут возникнуть как «по отдельным комплектующим», так и у тех, кто решит заняться рестайлингом Vesta. Эксперт также напомнил об увеличении стоимости расходных материалов и машин в целом. При этом ряд расходников пока можно найти без проблем — у поставщиков есть запасы летних и зимних шин, а также масла.

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Напомним, что ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов назвал стоимость разработки собственных ключевых устройств для автомобилей Lada. По его словам, полный набор национальной компетенции по автоматической трансмиссии обойдется в 30 млрд рублей, еще 10 млрд потребуется на создание нового варианта механической коробки передач, а 20 млрд нужны для разработки собственного полного привода.

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