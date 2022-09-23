Владельцы Lada Vesta в скором времени могут столкнуться с нехваткой ряда запчастей. Как рассказал автоэксперт Алексей Хресин изданию iReactor, в сложившейся ситуации Lada остается наиболее надежной маркой машин в плане наличия деталей, однако для некоторых ее моделей дефицит комплектующих не исключен.

Как отметил Хресин, сложности могут возникнуть как «по отдельным комплектующим», так и у тех, кто решит заняться рестайлингом Vesta. Эксперт также напомнил об увеличении стоимости расходных материалов и машин в целом. При этом ряд расходников пока можно найти без проблем — у поставщиков есть запасы летних и зимних шин, а также масла.