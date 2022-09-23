Уйти, чтобы остаться: Toyota прекращает производство в России

Как стало известно «Мотору», Toyota приняла решение сократить сотрудников российского офиса и выплатить им от 12 окладов. Также марка закрывает завод в Санкт-Петербурге, на котором производились кроссоверы RAV4 и седаны Camry. К осени предприятие так и не возобновило работу, так что дилеры распродают остатки машин, которые успели собрать или ввезти в Россию до введения санкционных ограничений.

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«Мотор» обратился за комментарием в российское представительство Toyota, однако в пресс-службе не смогли оперативно прояснить ситуацию. Между тем новость о закрытии завода опубликовал «Коммерсантъ», по данным которого японский автопроизводитель так и не смог восстановить поставки комплектующих. При этом об уходе с рынка речи пока не идет.

У дилеров еще остались некоторые запасы импортных машин. По появившейся ранее информации, недособранные RAV4 и Camry разобрали на запчасти, «чтобы был хоть какой-то запас по выполнению гарантийных обязательств». Те машины, которые распределили по автосалонам по квотам, продаются значительно дороже РРЦ: накрутка от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов рублей.

Что же касается петербургского завода, то он рассчитан на выпуск 100 тысяч автомобилей в год. В 2021-м с конвейера предприятия сошло 80,8 тысячи машин, которые продавались не только на российском рынке, но и поставлялись в Казахстан, Белоруссию и Армению: по итогам прошлого года доля экспорта составила 11,9 процента от общего объема выпуска.