Выпущенные в 2021 году Volkswagen Taos попали под отзыв

Стало известно о том, что два кроссовера Volkswagen Taos 2021 года выпуска с автоматической коробкой передач попали под отзыв из-за того, что они заглохли при остановке.

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Отметим, что данная проблема связана с предыдущей, когда производитель провел несколько более масштабную кампанию, которая затронула 31 автомобиль. Однако в этот раз Volkswagen отзывает именно два экземпляра.

Эти Taos были произведены в период с 30 июля по 9 августа 2021 года и имеют устаревшее программное обеспечение. В частности, проблема возникает когда на улице жарко, включена система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, двигатель работает с высокой нагрузкой, тогда автомобиль может заглохнуть во время остановки.