Какие машины угоняли прошедшим летом чаще всего

Этим летом угонщики выбирали белые автомобили. Традиционный черный цвет им разонравился. Как сообщил замначальника управления урегулирования убытков каско страховой компании "Согласие" Сергей Сенокосов, в июне-августе большинство украденных автомобилей были белого цвета.

Доля угонов белых авто составила 61%. Тогда как чёрных - только 13%. Меньше злоумышленников интересовали легковушки коричневого и серого цветов - показатели по кражам таких машин составили по 9%, уточнил эксперт.

По статистике компании за последние полтора года, в рейтинге хищений лидирует Hyundai (Santa Fe, Tucson, Solaris, Sonata, Creta - модели приведены в порядке убывания по числу краж) - 17,3%. На второй позиции Kia (Sorento, Sportage, Rio) - 15,8%. Тройку лидеров замыкает Toyota Camry и ряд других моделей этой марки - 7,5%. Также нередки случаи хищений отечественных автомобилей на базе ГАЗ - их доля составляет 7% и внедорожников Mitsubishi Outlander (6%).

При этом реже всего угонщиков привлекают Jeep Grand Cherokee, а также модели марки Bentley и Cadillac.

Как отметил Сергей Сенокосов, большинство угонов происходит в Москве, Подмосковье и Петербурге. Реже автомобили угоняют в Екатеринбурге, Туле, Челябинске и других регионах.

"Примечательно, что этим летом большая часть похищенных легковушек принадлежала различным компаниям, юрлицам (52%). Мужчины сталкивались с угонами в 31% случаев. Женщины - в 17%", - рассказал специалист.