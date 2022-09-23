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1 час назад

Страховщики рассказали, какие машины летом угоняли чаще всего

Российская Газета

Этим летом угонщики выбирали белые автомобили. Традиционный черный цвет им разонравился. Как сообщил замначальника управления урегулирования убытков каско страховой компании "Согласие" Сергей Сенокосов, в июне-августе большинство украденных автомобилей были белого цвета.

Какие машины угоняли прошедшим летом чаще всего
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Доля угонов белых авто составила 61%. Тогда как чёрных - только 13%. Меньше злоумышленников интересовали легковушки коричневого и серого цветов - показатели по кражам таких машин составили по 9%, уточнил эксперт.

По статистике компании за последние полтора года, в рейтинге хищений лидирует Hyundai (Santa Fe, Tucson, Solaris, Sonata, Creta - модели приведены в порядке убывания по числу краж) - 17,3%. На второй позиции Kia (Sorento, Sportage, Rio) - 15,8%. Тройку лидеров замыкает Toyota Camry и ряд других моделей этой марки - 7,5%. Также нередки случаи хищений отечественных автомобилей на базе ГАЗ - их доля составляет 7% и внедорожников Mitsubishi Outlander (6%).

При этом реже всего угонщиков привлекают Jeep Grand Cherokee, а также модели марки Bentley и Cadillac.

Как отметил Сергей Сенокосов, большинство угонов происходит в Москве, Подмосковье и Петербурге. Реже автомобили угоняют в Екатеринбурге, Туле, Челябинске и других регионах.

"Примечательно, что этим летом большая часть похищенных легковушек принадлежала различным компаниям, юрлицам (52%). Мужчины сталкивались с угонами в 31% случаев. Женщины - в 17%", - рассказал специалист.

По его словам, подавляющее большинство машин украдено с парковок возле дома и с городских стоянок.

Автоновости,Toyota Camry,Jeep Grand Cherokee,Kia Sorento,Mitsubishi Outlander,Cadillac,Hyundai Santa Fe,Bentley,Jeep,Hyundai,Kia,Toyota,Mitsubishi,СК "Согласие",
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