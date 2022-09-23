Toyota решила закрыть свой завод в России

Компания Toyota намерена закрыть свой завод в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на несколько осведомленных источников.

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Напомним, что предприятие простаивает с марта 2022 года в связи со сбоями в цепочках поставок автокомпонентов.

Источник издание уточнил, что данный шаг обусловлен «сложившейся ситуацией в РФ». Все сотрудники будут уволены с повышенной компенсацией в размере минимум 12 месячных окладов. Им ежемесячно выплачивали с весны две трети зарплаты.

Руководство компании также намерено оптимизировать деятельность московского офиса бренда. Отмечается, что его сотрудники тоже получат повышенные выплаты.

«Теперь площадка будет законсервирована и впоследствии, возможно, продана, но выпуск Toyota на ней не возобновится», - уточняет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Завод Toyota в Шушарах запустили в 2007 году. На нем производили седаны Camry и кроссоверы RAV4. С данной площадки модели Camry и RAV4 экспортировали в ряд государств. Речь идет об Армении, Белоруссии и Казахстане.