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43 минуты назад

Новости автомира: «КамАЗ» пообещал выплаты мобилизованным сотрудникам

Елена Прошина

Мобилизованные работники автопроизводителя «КамАЗ» получат дополнительные денежные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«КамАЗ» пообещал выплаты мобилизованным сотрудникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, производитель разработал программу дополнительных мер поддержки мобилизованных сотрудников и их семей.

«В дополнение к государственным выплатам и льготам участникам СВО мобилизованные работники «КАМАЗа» получат ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. рублей. Также за этой категорией персонала будут сохранены рабочие места. Кроме того, в компании рассматриваются дополнительные меры поддержки сотрудников, призванных на службу», - отмечается в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дополнительных выплатах мобилизованным москвичам. Так, военнообязанным будут доплачивать ежемесячно 50 тыс. рублей в период прохождения службы. Кроме того, единовременные выплаты будут назначены в случае получения ранений разной степени. Так, при получении тяжелого ранения, предусмотрена выплата в размере 1 млн рублей, при легком ранении - 500 тыс. рублей.

Автоновости,Сергей Собянин,
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