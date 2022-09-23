«КамАЗ» пообещал выплаты мобилизованным сотрудникам

Мобилизованные работники автопроизводителя «КамАЗ» получат дополнительные денежные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Как уточняется, производитель разработал программу дополнительных мер поддержки мобилизованных сотрудников и их семей.
«В дополнение к государственным выплатам и льготам участникам СВО мобилизованные работники «КАМАЗа» получат ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. рублей. Также за этой категорией персонала будут сохранены рабочие места. Кроме того, в компании рассматриваются дополнительные меры поддержки сотрудников, призванных на службу», - отмечается в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дополнительных выплатах мобилизованным москвичам. Так, военнообязанным будут доплачивать ежемесячно 50 тыс. рублей в период прохождения службы. Кроме того, единовременные выплаты будут назначены в случае получения ранений разной степени. Так, при получении тяжелого ранения, предусмотрена выплата в размере 1 млн рублей, при легком ранении - 500 тыс. рублей.