«КамАЗ» пообещал выплаты мобилизованным сотрудникам

«В дополнение к государственным выплатам и льготам участникам СВО мобилизованные работники «КАМАЗа» получат ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. рублей. Также за этой категорией персонала будут сохранены рабочие места. Кроме того, в компании рассматриваются дополнительные меры поддержки сотрудников, призванных на службу», - отмечается в сообщении.