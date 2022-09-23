Audi показала изображения некой новинки

Компания Audi опубликовала несколько тизерных фотографий некой новинки, которая пополнит линейку электрических моделей. На снимках частично запечатлена передняя оптика, камера вместо традиционного наружного зеркала и корма со сплошным фонарем нового дизайна. Можно предположить, что это обновленная версия кроссовера e-tron. С рестайлингом модель преобразится и, вероятно, станет дальнобойнее.

Фото: Motor.ru Motor.ru

По некоторым данным, с обновлением запас хода увеличится до 600 километров по циклу WLTP против 400 километров, на которые хватает заряда нынешней батареи e-tron емкостью 95 киловатт-часов. Иными словами, автономность электрокара возрастет в полтора раза – добиться этого удастся за счет изменения электрической начинки и, возможно, химического состава аккумуляторов.

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Среди других изменений ожидается новая технология освещения, слегка измененный дизайн оптики и заглушки на месте радиаторной решетки. По опубликованным тизерам можно сделать вывод, что камеры, которые можно за доплату установить вместо зеркал, останутся в списке опций.

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