Названа дата серийного выпуска LADA Vesta

В России назвали потенциальную дату старта серийного производства модели LADA Vesta. Как стало известно «Max-Cars», в сентябре продолжается работа по переносу конвейера из Ижевска в Тольятти. Первый кузов для теста работы конвейера сварят уже в ноябре 2022 года. Но основная проблема в импортных комплектующих, которым надо найти замену.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

«Полным ходом идет перенос производства в Тольятти, первый тестовый кузов будет сварен в начале ноября 2022 года», — Максим Соколов, президент автоконцерна «АвтоВАЗ».

Как отметил Соколов, если смотреть на поставщиков первого уровня, то локализация LADA Vesta составляет 85%. Но если углубиться в цепочку поставок, то этот показатель сильно падает. Несмотря на это «АвтоВАЗ» планирует начать производство LADA Vesta уже в марте 2023 года. Тогда же будет производиться около 14 тысяч автомобилей ежемесячно.

Причем в марте следующего года с конвейера должна сойти LADA Vesta NG в таком же исполнении, в котором была презентована. Включая подушки безопасности и ABS. При этом системы ESP не будет, ее хотят внедрить позже.

Что касается АКП, то «автомата» на новой LADA Vesta не будет. Потому что для разработки собственного агрегата надо 3-4 года. Да и это не спасение, потому что для окупаемости разработки нужна большая серия. Если выпускать АКП по лицензии, то подготовка к этому займет около полутора лет. Поставщиками могут быть Китай, Индия или Иран.