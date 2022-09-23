В сеть попали шпионские фотографии BMW Z4 2023

По сообщениям Bimmer Today, стало известно о том, что сегодня утром пользователь соцсети показал переднюю часть BMW Z4 2023.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Хотя фотография была быстро удалена и больше недоступна, по ней видно, что родстер получит лишь очень незначительные обновления спереди. Эти изменения можно даже не заметить. Речь идет о новом узоре в решетке радиатора прежней формы и незначительных изменениях в стиле отделки воздухозаборников на бампере. Что еще более интересно, так это то, что на снимке родстер представлен в довольно привлекательном оттенке фиолетового цвета. Скорее всего, это идентичный цвет Thundernight Metallic, предлагаемый для купе 2 Series.

ПроКроссовер.ру

А значит, можно ждать добавление новых цветов в линейку Z4, что было бы действительно приятным обновлением. Внутри ожидаются незначительные изменения, но главной новостью может стать появление 6-ступенчатой МКПП. В подтверждение слухов о том, что Z4 последует примеру GR Supra, конфигуратор BMW в Голландии недавно — но лишь на короткое время — предложил опцию механической коробки передач для Z4 M40i, после чего она была поспешно удалена с сайта.