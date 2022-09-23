В сеть попали шпионские фотографии BMW Z4 2023

По сообщениям Bimmer Today, стало известно о том, что сегодня утром пользователь соцсети показал переднюю часть BMW Z4 2023.
Хотя фотография была быстро удалена и больше недоступна, по ней видно, что родстер получит лишь очень незначительные обновления спереди. Эти изменения можно даже не заметить. Речь идет о новом узоре в решетке радиатора прежней формы и незначительных изменениях в стиле отделки воздухозаборников на бампере. Что еще более интересно, так это то, что на снимке родстер представлен в довольно привлекательном оттенке фиолетового цвета. Скорее всего, это идентичный цвет Thundernight Metallic, предлагаемый для купе 2 Series.
А значит, можно ждать добавление новых цветов в линейку Z4, что было бы действительно приятным обновлением. Внутри ожидаются незначительные изменения, но главной новостью может стать появление 6-ступенчатой МКПП. В подтверждение слухов о том, что Z4 последует примеру GR Supra, конфигуратор BMW в Голландии недавно — но лишь на короткое время — предложил опцию механической коробки передач для Z4 M40i, после чего она была поспешно удалена с сайта.
Ссылаясь на неназванные источники, BMW Blog недавно сообщил, что немецкий автопроизводитель добавит на фейслифтинговую модель ту же опцию, которая недавно была предоставлена Toyota GR Supra, базирующейся на том же шасси, что и Z4.