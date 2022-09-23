BMW показала первый за последние 25 лет спортпрототип

Спортпрототип BMW M Hybrid V8 для нового класса LMDh представлен в «боевой» ливрее. Он базируется на шасси Dallara и оснащен битурбодвигателем V8 4.0. Самая интересная деталь машины — подсветка гигантских «ноздрей». В ней используется «возбуждаемое лазером наноактивное оптическое волокно», которое весит меньше обычных светодиодов, но при этом дает яркое и равномерное свечение.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В отличие от машины, показанной летом, этот BMW M Hybrid V8 украшает не пестрый камуфляж, а гоночная ливрея с абстрактным узором в цветах BMW M. Первый за последние 25 лет спортпрототип BMW M Motorsport построен на шасси Dallara и оснащен работающим по циклу Отто двигателем V8 4.0 с двумя турбокомпрессорами. Отдача агрегата составляет около 640 сил и 650 Нм крутящего момента, которые в сочетании с гибридным довеском превращаются в 680 лошадиных сил.

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Отдельного упоминания заслуживает сама ливрея. Она на треть легче ливрей других гоночных машин, поскольку BMW не стала клеить пленку на черные поверхности. У «боевых» прототипов в этих местах будет виден «голый» углепластик. Ещё одна мера по снижению веса, хотя выигрыш совсем крошечный, — подсветка решетки радиатора от швейцарской фирмы L.E.S.S. В ней используется «возбуждаемое лазером наноактивное оптическое волокно», которое дает яркое и однородное свечение.

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