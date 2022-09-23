Skoda работает над полностью электрической Octavia

Стало известно о том, что Skoda планирует выпуск Octavia только в EV-варианте, который будет представлен в этом десятилетии.Как сообщает Autocar, разработка Octavia EV уже ведется. Сроки запуска, возможно, означают, что Skoda будет использовать платформу Scalable Systems Platform. Эта тележка постепенно заменит широко используемую базу MEB и станет основой для всего концерна VW.

Фото: Skoda Skoda

Кроме того, Octavia получит новый язык дизайна Skoda «Modern Solid», недавно представленный концептом Vision 7S. Вероятно, сохранится кузов седан и комби, хотя и с небольшими изменениями.

«Octavia — это фантастический автомобиль, который мы, конечно, должны сохранить в семье как можно дольше, поскольку у нас такая огромная клиентская база», — отметил генеральный директор Skoda Клаус Целлмер.