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25 минут назад

Новости автомира: Skoda работает над полностью электрической Octavia

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что Skoda планирует выпуск Octavia только в EV-варианте, который будет представлен в этом десятилетии.Как сообщает Autocar, разработка Octavia EV уже ведется. Сроки запуска, возможно, означают, что Skoda будет использовать платформу Scalable Systems Platform. Эта тележка постепенно заменит широко используемую базу MEB и станет основой для всего концерна VW.

Skoda работает над полностью электрической Octavia
Фото: Skoda Skoda

Кроме того, Octavia получит новый язык дизайна Skoda «Modern Solid», недавно представленный концептом Vision 7S. Вероятно, сохранится кузов седан и комби, хотя и с небольшими изменениями.

«Octavia — это фантастический автомобиль, который мы, конечно, должны сохранить в семье как можно дольше, поскольку у нас такая огромная клиентская база», — отметил генеральный директор Skoda Клаус Целлмер.

Напомним, что Skoda подтвердила выпуск обновленной Octavia в 2024 году. Изменения будут сосредоточены на бамперах и иной оптике, аналогично остальным моделям обновленной линейки, включая Scala и Kamiq. Модель на базе MQB, вероятно, будет предлагаться только с ДВС, с мягким гибридом и подключаемым гибридом.

Автоновости,Skoda,Volkswagen,
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