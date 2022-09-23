В программу льготного автокредитования включили Haval Jolion

Минпромторг РФ скорректировал перечень автомобилей, которые россияне могут приобрести при помощи госпрограммы льготного автокредитования. Как сообщает пресс-служба Российской ассоциации автодилеров, с 23 октября в этот список включили кроссовер Haval Jolion, рекомендованная розничная стоимость которого в базовой комплектации на сегодняшний день составляет менее двух миллионов рублей. До этого россиянам, желающим оформить такой кредит, были доступны только отечественные автомобили.

Фото: © Haval © Haval

Программу льготного автокредитования в России возобновили летом. Она позволяет приобрести автомобили стоимостью до двух миллионов рублей со скидкой 20 процентов (25 процентов для Дальнего Востока) по нескольким планам — «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и так далее. До 23 октября в списке моделей, которые можно приобрести по программе, числились только Lada, УАЗ и ГАЗ.

Теперь же в программу включили первый автомобиль иностранной марки — Haval Jolion. Компактный кроссовер собирается на тульском заводе Haval и на сегодняшний день, согласно сайту производителя, стоит от 1 899 000 рублей. Стартовая цена остальных моделей Haval превышает два миллиона рублей.

Jolion — самый популярный кроссовер в России на сегодняшний день после Lada Niva. В общем рейтинге продаж за август, составленном Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) он занял четвертое место с 1921 реализованным экземпляром. Для сравнения, на обеих «Нивах» (Legend и Travel) остановили выбор 2327 россиян.